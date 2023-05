Jens Kerstan im TAG24-Interview: "Befremdliche Debatte um die Wärmepumpe"

Hamburg - Jens Kerstan (57, Grüne ) ist Senator in der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft in Hamburg . Unter dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz (64) gelangte er 2015 in das Amt. Damit ist er der dienstälteste Senator. TAG24 traf sich mit dem Politiker zum Interview.

Ich habe das Amt eine ganze Zeit lang in der Bürgerschaft behalten können, weil ich mich dort mit Wirtschaft und Finanzen befasst habe. Als ich in der Fraktion für Energie und Umweltschutz zuständig wurde, führte kein Weg dran vorbei, meinen Vorsitz aufzugeben. Denn die GÖP betreut die Naturschutzgebiete im Auftrag der Stadt. Es hätte ganz sicherlich Interessenskonflikte gegeben. Da war es die sauberste Lösung, das Amt aufzugeben.

Kerstan: Das ist die Wurzel meines politischen Engagements. Im Arten- und Biotopschutz haben wir praktische Arbeit geleistet. Man konnte am Ende des Tages sehen, wie aus einem verwilderten Bereich nach und nach ein richtiges Naturschutzgebiet entstand. Das war sehr befriedigend.

TAG24 : Was hat die Arbeit in der GÖP für Sie persönlich ausgemacht?

Jens Kerstan: Sehr gut sogar. Ich war schon länger Mitglied in der GÖP (Anm. d. Red.: Naturschutzverband Gesellschaft für ökologische Planung), bevor ich deren Vorsitzender geworden bin. Meine damalige Freundin hat in der Nähe vom Naturschutzgebiet Boberger Niederungen gewohnt. Nach Klausuren waren wir dort spazieren und ich habe dann bei Arbeitseinsätzen mitgemacht. Nach dem Lernen war es schön, körperlich zu arbeiten.

TAG24 : Erinnern Sie sich noch an Ihre Anfänge im Umweltschutz?

Der Umweltsenator traf sich zum Interview mit TAG24 in seinem Büro in der Umweltbehörde. © Oliver Wunder/TAG24

TAG24: Wenn Sie auf ihre 25 Jahren bei den Grünen, früher GAL, zurückblicken, welche Themen erinnern Sie besonders?

Kerstan: Der Kampf gegen die Atomkraft, der jetzt in Deutschland endgültig gewonnen ist, hat mich in all den Jahren begleitet. Das ist ein großer Erfolg der Umweltbewegung und der Grünen. Das hat mich sehr bewegt.

Eine schwierige strategische und politische Situation war die erste schwarz-grüne Koalition auf Landesebene. Mittlerweile ist ein Bündnis aus CDU und Grünen nichts Ungewöhnliches mehr. Damals war es eine große Herausforderung damit umzugehen und das hinzubekommen.



Eine bittere Niederlage war der verlorene Primarschulvolksentscheid. Zu der Zeit war ich Fraktionsvorsitzender.

Immer wichtiger geworden, ist die Rekommunalisierung der Energienetze und des Fernwärmeunternehmens. Das war und ist für mich sehr prägend. In der Opposition haben wir den Volksentscheid mit den Umweltverbänden und der Linken an Bord in einer ganz harten Auseinandersetzung mit einer knappen Mehrheit gegen den Rest der Stadt gewonnen. Im Senat habe ich die Möglichkeit, das umzusetzen.

Jetzt bin ich Aufsichtsratsvorsitzender der Energie-Unternehmen und kann sie einsetzen, um Klimapolitik zu machen. Das hätte ich mir früher so nicht träumen lassen. Das ist der bisher größte politische Erfolg der Grünen in Hamburg mit der größten Wirkung. Da gucke ich mit Stolz und Befriedigung zurück, weiß allerdings, dass die Arbeit noch nicht beendet ist. Das wird mich weiter begleiten.