Abschiebehaft-Anstalt in Thüringen: Flüchtlingsrat sieht Vorhaben kritisch

Erfurt – Der Flüchtlingsrat sieht die Schaffung einer eigenen Abschiebehaftanstalt in Thüringen kritisch. Menschen könnten dort entgegen der Rechtslage inhaftiert werden, so die Befürchtung.

Beate Meißner (43, CDU), Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz in Thüringen, informierte im April 2025 in der Jugendarrestanstalt Arnstadt über den Stand des Vorhabens zur Einrichtung von Abschiebungshaftplätzen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Das zeigten Erfahrungen aus anderen Bundesländern, sagte Frank Gockel, ein Vertreter des Bundesfachverbands zur Unterstützung von Menschen in Abschiebehaft. Zudem fehlt es nach dessen Einschätzung in den Amtsgerichten teils an Kenntnissen in den entsprechenden Rechtsgebieten.

Der Flüchtlingsrat Thüringen rechnet daher damit, dass die Beratung von Menschen, die in Thüringen in Abschiebehaft genommen werden, zu einem weiteren Beratungsschwerpunkt wird. Daher müsse in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die Voraussetzungen für eine Abschiebehaft gegeben seien und ob die Haftbedingungen den gesetzlichen Vorgaben entsprächen, sagte die Projektkoordinatorin des Flüchtlingsrats, Juliane Kemnitz.

Die Landesregierung will eine Abschiebehaftanstalt für Migranten ohne Aufenthaltsrecht in der derzeitigen Jugendarrestanstalt in Arnstadt schaffen.

Bisher musste auf Abschiebehaftplätze in anderen Bundesländern zurückgegriffen werden. Zunächst sollen zehn Abschiebehaftplätze zur Verfügung stehen - 37 Plätze sind geplant. Die ersten sollen bis Juli bezugsfertig sein.

"Es soll hier keine Anstalt der Grausamkeit entstehen", hatte Landes-Migrationsministerin Beate Meißner (43, CDU) in der Vergangenheit gesagt. Die Bedingungen in der Abschiebehaftanstalt würden anders sein als bei der Verbüßung einer Straftat im Gefängnis.