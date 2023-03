"Dramatische Lage in den Kommunen" - Unions-Führung fordert neue Einwanderungsbehörde!

Berlin - Viele Kommunen fühlen sich bei der Aufnahme immer neuer Flüchtlinge von der Bundesregierung im Stich gelassen, während seitens der Wirtschaft die Regelungen für die Zuwanderung neuer Fachkräfte bemängelt werden. Kurz weg: in Sachen Einwanderungs - und Asylpolitik herrscht derzeit mehr Chaos als Ordnung. Führende Kräfte aus der Union-Bundestagsfraktion haben in einem Positionspapier nun eine neuartige Lösungsmöglichkeit entwickelt.

Der Unionsvorstand spricht sich in seinem Positionspapier "Für Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik " im Kern für eine klare Trennung zwischen den Asylanträgen von Flüchtlingen und der Arbeitsmarkt-Migration von Fachkräften aus, wie die FAZ zuerst berichtete.

Friedrich Merz (67), Vorsitzender der CDU, entwickelte zusammen mit der Unions-Führung ein Positionspapier, um mehr Ordnung in die Migrationspolitik zu bekommen. © Michael Kappeler/dpa

Die neue Einwanderungsbehörde soll sich einerseits "aktiv" um die Zuwanderung neuer Fachkräfte bemühen, wie der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (67) gegenüber der FAZ erklärte.

Andererseits will die Unionsführung durch die neue Agentur ein Rundum-sorglos-Paket für neue Fachkräfte bereitstellen: "Fachkräfte erhalten so Service aus einer Hand: Von der Arbeitsplatzvermittlung, der Prüfung der Voraussetzungen für die Einreise, über das nötige Visum bis hin zum Aufenthaltstitel nach Ankunft in Deutschland", zitierte das ZDF aus dem elfseitigen Positionspaper.

Doch wo findet sich nun die proklamierte Trennlinie zur Asylpolitik? Für Merz gleichermaßen auch eine Abgrenzung zur Ampel-Regierung, die er gegenüber der FAZ dafür kritisiert, Asyl- und Arbeitsmarktpolitik stark zu vermischen.

Um die "dramatische Lage in vielen Kommunen" bundesweit zu verbessern, sprechen sich Merz und Co. für mehr Abschiebungen und die Einrichtung eines Krisenstabs aus.