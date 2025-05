Sachsen verschärft Grenzkontrollen: Mehr Polizisten im Einsatz

Pirna - Die Bundespolizeidirektion Pirna verschärft die Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen .

Dabei sollten auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können, wenn sie in anderen EU-Ländern bereits Anträge gestellt haben.

Dies soll allerdings nicht für Schwangere, Kinder und andere Angehörige vulnerabler Gruppen gelten.

Schon seit Oktober 2023 gibt es unter anderem an den Autobahnen 17 und 4 in Sachsen Grenzkontrollen. Nun seien an weiteren Orten Kontrollpunkte eingerichtet worden, hieß es.