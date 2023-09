Unterbringung von Flüchtlingen: Container-Alternative in Thüringen

Erfurt - Die Unterbringungsmöglichkeiten des Landes für Geflüchtete sind begrenzt - zum Leidwesen der Kommunen. Eine Unterkunft in Hermsdorf ist keine Dauerlösung. Als Alternative kommen jetzt auch Container ins Spiel.

Mitte August wurden für eine in Upahl (Mecklenburg-Vorpommern) geplante Flüchtlingsunterkunft erste Container angeliefert. Auch in Thüringen kommen Container als Alternative ins Spiel. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Thüringen will die Landeskapazitäten für Flüchtlinge auf bis zu 2500 Plätze aufstocken und sucht Alternativen für die Einrichtung in Hermsdorf.

Sollte die Suche nach einer Immobilie keinen Erfolg haben, müsste es Übergangslösungen auch mit Unterkünften in Containern geben, sagte Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (47, Linke) am Dienstag in Erfurt.

Die Unterkunft in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) ist eine Halle, Geflüchtete könnten dort maximal einige Wochen untergebracht werden, sagte Hoff.



Die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, die in der Vergangenheit immer wieder mit mehr als 1000 Menschen überbelegt war, solle im Regelfall auf die Unterbringung von 800 Migranten begrenzt werden, kündigte der Minister an.

Ende vergangener Woche waren dort nach Verlegungen nach Hermsdorf weniger als 1000 Menschen untergebracht. In Suhl sei im Gegensatz zur Außenstelle in Eisenberg auch keine Aufstellung von Containern geplant. "In Suhl bestehen keine Erweiterungsmöglichkeiten."