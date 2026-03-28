An der Psyche sollte nicht gespart werden! Ein Kommentar

Dresden/Berlin - Ab dem 1. April 2026 erhalten Psychotherapeuten 4,5 Prozent weniger Geld pro Sitzung - und das, obwohl die Zahl der Betroffenen weiter steigt. Für gesetzlich Versicherte bedeutet das wohl noch größere Hürden beim Zugang zu dringend benötigter Hilfe.

TAG24-Redakteurin Isabel Klemt sieht in der Kürzung ein falsches Signal für kranke Menschen, die dringend Unterstützung benötigen. © Bildmontage: TAG24/IK, 123RF/pressmaster

Die Robert Bosch Stiftung warnt seit Jahren, dass immer mehr Menschen Hilfe brauchen, und der Bedarf an Therapie wächst stetig.

Kein Wunder: Krieg, schwierige Lebensumstände und gesellschaftliche Spannungen belasten viele Menschen enorm. Wer da einen klaren Kopf behält, kann sich glücklich schätzen.

Schon jetzt stehen viele Patienten monatelang auf Wartelisten, während die Praxen am Limit arbeiten. Und nun? Kürzungen!

Genau die Unterstützung, die Menschen auffängt, ihnen hilft, psychische Krisen zu bewältigen, wieder gesund zu werden und zurück ins Arbeitsleben zu finden, wird geschwächt - während Politiker gleichzeitig lautstark fordern, Krankheitszeiten zu senken und die Erwerbsfähigkeit zu stärken.