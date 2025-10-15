Rauchern stockt der Atem: Kommt bald der europaweite Zigaretten-Bann?

Auf der Konferenz zur Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation in Genf wird über das europaweite Verbot von Zigarettenfiltern und E-Zigaretten abgestimmt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Genf (Schweiz) - Tabakwaren und andere nikotinhaltige Alternativen wurden in den vergangenen Jahren immer teurer und das aus gutem Grund! Dass das Rauchen gesundheitsschädigend ist, liegt seit langer Zeit schon auf der Hand. Doch um auch die letzten Menschen von den Glimmstängeln abzubringen, stimmt das EU-Parlament bald über einen radikalen Vorschlag ab.

Kaum jemand kennt die Glimmstängel ohne den Filter, der sich unter dem braun-orangenen Papier verbirgt. Doch diese Art der Zigaretten könnte schon bald Geschichte sein. © Sven Hoppe/dpa Demnach liegt BILD bereits der erste Beschlussentwurf vor. Dieser bezieht sich auf eine vorangegangene Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche sich rund um das Thema "Regulierung von Tabakerzeugnissen" drehte. Das Ergebnis der Studie war, dass man Zigarettenfilter ausdrücklich verbieten sollte, damit die schädlichen Glimmstängel ungenießbar werden und somit auch an Attraktivität verlieren. Die Studie erhielt laut der "Kronen Zeitung" durch einige Parlamentsmitglieder enormen Zuspruch, was dazu führte, dass über eben so ein Verbots-Vorschlag nun abgestimmt wird. "Ein Verbot der Herstellung, Einfuhr, des Vertriebs und des Verkaufs von Filterzigaretten würde einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Tabakkonsums darstellen", heißt es in dem Entwurf. Im selben Zug werde man auch über das Verbot von E-Zigaretten abstimmen, da diese ebenfalls das Krankheitsrisiko der Konsumenten erheblich erhöhen. Gesundheitspolitik Mitteldeutsche Klinik mit 270 Beschäftigten schließt: Sorge um Versorgung wächst Letztendlich soll es aber nicht um ein generelles Verbot sämtlicher Tabakprodukte gehen - zumindest noch nicht. Die Filter, die in fast allen Glimmstängeln integriert sind, schaden der Umwelt enorm und genau aus diesem Grund hat die WHO dem Rauchen den Kampf angesagt. Ersten Informationen zufolge bekommt die Organisation einen besonders starken Zuspruch der EU-Kommission, doch um das Verbot schlussendlich auch durchzubringen, müssen die Mitgliedstaaten auch dafür stimmen.

Für Raucher könnte der Zigarettengenuss schon bald zu einer krümeligen Angelegenheit werden. Ohne Filter können die Tabakblätter beim Inhalieren in den Mund gelangen. © Sven Hoppe/dpa

Auch ein künftiges Verkaufsverbot in der Schwebe

Nicht nur herkömmliche Tabakwaren, sondern auch E-Zigaretten und Einweg-Vapes sollen durch das Verbot vom Markt genommen werden. © Moritz Frankenberg/dpa Demnach soll die EU-Kommission auch über eine beachtliche Beschränkung der Verkaufsorte von Tabakprodukten nachdenken. Zukünftig kann es also sein, dass man seine Kippen nicht mehr in sämtlichen Läden, Tankstellen oder Automaten kaufen kann, sondern nur noch in einigen wenigen Tabak-Verkaufsstellen. Des Weiteren wird auch über eine "rauchfreie Generation" abgestimmt. So soll ein Datum festgelegt werden. Jeder der nach diesem geboren wurde, soll nie Tabakprodukte kaufen können. In Neuseeland wurde ein solches Verbot bereits getestet, jedoch mittlerweile auch wieder revidiert. Gesundheitspolitik Mit E-Fluppe vor die Tür? CSU will vapen und rauchen gleichsetzen Viele Experten befürworten zwar eine striktere Regulierung oder gar ein Verbot der lebensfeindlichen Produkte, doch verweisen gleichermaßen auch auf den dadurch potenziell florierenden Schwarzmarkt.

Die Qual der Wahl. Gut 95 Prozent aller in Deutschland erhältlichen Zigaretten haben Filter. Wenn das Verbot durchgesetzt wird, könnte sich diese Auswahl schon bald drastisch minimieren. © Sven Hoppe/dpa

Wirkungslose Zigarettenfilter als Marketing-Strategie der Tabakindustrie