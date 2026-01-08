Lebensbedrohlich: Diese Gefahr für Kinder wird im Haushalt viel zu oft unterschätzt

Düsseldorf - Knopfbatterien sind eine häufig noch unterschätzte Gefahr für kleine Kinder.

Das Verschlucken von Knopfzellen-Batterien kann mitunter lebensbedrohliche Folgen haben. © Christoph Schmidt/dpa/dpa-tmn

Zwischen 2020 und 2025 hat die Informationszentrale gegen Vergiftungen am Universitätsklinikum Bonn für Nordrhein-Westfalen 430 Fälle dokumentiert, in denen Kinder bis zu sechs Jahren Knopfzellen verschluckt hatten.

Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP-Landtagsabgeordneten Susanne Schneider hervor. "Viele Eltern sind sich der Risiken nicht bewusst", warnte die gelernte Krankenschwester.

Neben dem Verstopfen von Nasen und Ohren mit den glänzenden kleinen Objekten sei das Verschlucken der Knopfzellen besonders gefährlich. Bereits nach wenigen Stunden könne durch die elektrochemische Reaktion in der Speiseröhre Gewebe schwer geschädigt werden.

"Die Folge können tiefe Verätzungen, Fistelbildungen, langfristige Schluck- und Atemprobleme sowie lebensbedrohliche Komplikationen sein", warnte Schneider.