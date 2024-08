Krankenhaus-Reform: Ärzte-Vertreter drängen auf effektiveres System

"Das sind die drei Bereiche, die wir auf den Kopf stellen müssen", sagte er bei einem Branchenforum gestern in Dresden .

Bürokratieabbau jetzt: SLÄK-Präsident Erik Bodendieck (57, r.), und Toralf J. Beier (58) vom Bündnis Gesundheit. © IMAGO/Westend61/Mareen Fischinger

Toralf J. Beier (58), stellvertretender Sprecher des Bündnisses Gesundheit und Geschäftsführer des Landesverbands für Physiotherapie (VPT), legte einen Katalog mit Vorschlägen zum Bürokratieabbau und für eine schnellere Digitalisierung über insgesamt sechs Seiten vor.

Die Listen seien auch den politischen Parteien, den Ministerien und den Krankenkassen in Sachsen zugegangen, so Bodendieck. Er sieht nun Bund und Freistaat am Zug.