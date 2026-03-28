Kürzungen für Psychotherapie: "Fühle mich komplett im Stich gelassen"

Dresden - Psychotherapeuten bekommen ab dem 1. April 4,5 Prozent weniger Geld pro Sitzung. Das hat der Bewertungsausschuss nach einer Kostenprüfung beschlossen. Welche Folgen das haben kann, hat TAG24 mit Experten und Betroffenen besprochen.

Dipl.-Psych. Klaus Schütz, Praxisinhaber im Psychologischen Zentrum Dresden. © Dipl.-Psych. Klaus Schütz/Psychologischen Zentrum Dresden, 123RF/pressmaster

Die Kürzung betrifft dabei alle Leistungen der ambulanten Psychotherapie - darunter Sprechstunden, Einzeltherapien oder Behandlungen in schweren Krisen.

Wie sich das im Alltag bemerkbar machen kann, erklärt Dipl.-Psych. Klaus Schütz, Praxisinhaber des Psychologischen Zentrums Dresden, im Gespräch mit TAG24. Seine Praxis behandelt neben Privatpatienten auch gesetzlich Versicherte (GKV) im Rahmen der Kostenerstattung.

"Spürbar wird die Kürzung im Alltag vor allem dort, wo Zeitaufwände bislang unzureichend abgebildet sind - etwa Koordination, Rücksprachen oder die kurzfristige Aufnahme akuter Fälle", erklärt er.

Besonders für gesetzlich Versicherte könnte das Folgen haben. "Wir halten laufende Behandlungen stabil - die Kürzung nimmt aber Flexibilität und verlängert Wartezeiten, besonders dort, wo Erstattungswege Zeit kosten." Für GKV-Patienten könnte es daher künftig deutlich länger dauern, bis sie einen Therapieplatz bekommen.

Die Deutsche DepressionsLiga kritisiert das scharf. Pressesprecher Jonas Julino erklärt gegenüber TAG24: "Gerade weil psychische Erkrankungen weit verbreitet sind und viele Patienten schon heute Schwierigkeiten haben, zeitnah einen Therapieplatz zu finden, besteht die Sorge, dass diese Entscheidung die Versorgung weiter schwächt [...] und bestehende Kapazitäten eingeschränkt werden." Im GKV‑System liegen die Wartezeiten häufig bei drei bis fünf Monaten, in Einzelfällen auch länger.

Dipl.-Psych. Christian Decker rät im Interview mit TAG24, sich nicht entmutigen zu lassen: "Nutzen Sie die psychotherapeutische Sprechstunde als ersten Schritt. […] Auf dieser Basis können Sie bei Ihrer Krankenkasse das Kostenerstattungsverfahren beantragen und sich auch an Privatpraxen wenden. Wenden Sie sich zudem an Ihre Krankenkasse und fordern Sie aktiv einen Behandlungsplatz ein - das ist Ihr Recht."