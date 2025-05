Kurz vor ihrer Eröffnungsrede: Sächsische Ministerin erhält beunruhigende Nachricht

Leipzig - In dieser Woche wird in Leipzig Gesundheitspolitik gemacht: Am Dienstagmorgen wurde in der Nikolaikirche der 129. Deutsche Ärztetag eröffnet. Neben Sachsens Staatsministerin für Gesundheit und Soziales Petra Köpping (66, SPD) und der Leipziger Bundestagsabgeordneten Paula Piechotta (38, Grüne) war auch die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (46, CDU) anwesend.