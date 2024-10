Bald hunderte Krankenhäuser weniger! Lauterbach prognostiziert Klinik-Sterben: "Richtig so"

Berlin - Am Donnerstag wurde im Bundestag das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) beschlossen. Nun bestätigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD), dass es in wenigen Jahren trotz - oder grade wegen - der Reform "ein paar Hundert Krankenhäuser weniger" in Deutschland geben wird!