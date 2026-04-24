Immer mehr Senioren in NRW auf staatliche Hilfe angewiesen

Düsseldorf - Die Zahl der Menschen, die Grundsicherung im Alter erhalten, ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen.

Immer mehr Menschen in NRW sind im Alter auf Grundsicherung angewiesen. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Nach Angaben des Landesstatistikamtes bezogen Ende vergangenen Jahres 201.940 Menschen entsprechende Leistungen - 3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die Zunahme fiel damit jedoch geringer aus als im Vorjahr (plus 6 Prozent). Frauen sind häufiger betroffen, ihr Anteil liegt bei 58 Prozent.

Laut der Behörde dürfte die Anhebung der Regelsätze im Vorjahr zum stärkeren Anstieg beigetragen haben. 2025 wurden die Sätze nicht erhöht.

Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger der sogenannten Grundsicherung im Alter ist seit 2020 kontinuierlich gewachsen. Damals wurden gut 155.000 registriert.

Nach Angaben von IT.NRW ist dies darauf zurückzuführen, dass mehr Menschen das Rentenalter erreicht haben und der Anteil der Leistungsbezieher unter Älteren zugenommen hat.