Mit Wasserstoff ans Ziel: NRW-Verkehrsbetrieb nimmt umweltfreundliche Busse in Betrieb

Einmal vollmachen bitte: An so einer Wasserstoff-Tankstelle werden die beiden neuen Linienbusse für den Betrieb vorbereitet. © RVEG/Christopher Lambers

Wie das Unternehmen mitteilte, sind ab sofort zwei der mit Wasserstoff betankten Busse auf den Linien des Rhein-Erft-Verkehrsnetzes unterwegs.

Angetrieben werden die Busse mit einer 70 Kilowatt-Stunden starken Brennstoffzelle. Diese wandelt den getankten Wasserstoff in Strom um und treibt so den Bus emissionsfrei an.

Die Reichweite soll so bei etwa 700 Kilometern liegen und damit bei mehr als den meisten Elektroautos, die aktuell auf dem Markt sind.

Die beiden Wasserstoff-Busse wurden mithilfe von Fördergeldern des Bundes angeschafft - insgesamt hatte die Regierung dafür im Fall der RVEG 7,5 Millionen Euro bereitgestellt.

Das war allerdings schon im Jahr 2022. Verzögert hatte sich die Anschaffung, weil der ursprünglich angefragte Hersteller "Van Hool" zwischenzeitlich Insolvenz anmelden musste und letztendlich nicht liefern konnte. Stattdessen hatte nun "Solaris" die Busse produziert.