Aus dem Auge, aus dem Sinn? Aiwanger sucht unterirdische CO2-Lager in Bayern

München - Im Auftrag der Staatsregierung soll in Bayern nach Orten zur unterirdischen Speicherung von klimaschädlichem Kohlendioxid gesucht werden.

Alles in Kürze

Hubert Aiwanger (54, Freie Wähler) wird für seine Suche zur unterirdischen Speicherung von klimaschädlichem Kohlendioxid auch aus den eigenen Reihen kritisiert. © Peter Kneffel/dpa

Dies sieht der vom Wirtschaftsministerium vorgelegte Aktionsplan zur Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid vor.

Konkret soll in den kommenden Jahren eine Studie erstellt werden, die die Potenziale und mögliche Kosten für den Bau eines Pipelinenetzes ermittelt.

"Der Aktionsplan ist ein wichtiger Baustein zur Dekarbonisierung. Er ist ein Signal, dass wir es ernst meinen in Bayern mit der Reduzierung von CO2-Emissionen in der Industrie, aber auch, dass wir die Betriebe nicht alleine lassen", ließ Minister Hubert Aiwanger (54, Freie Wähler) mitteilen.

Viele Unternehmen im Freistaat leisteten durch die Umstellung auf Erneuerbare Energien oder die Nutzung von Wasserstoff bereits einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. "Aber in einigen Sektoren sind die CO2-Emissionen prozessbedingt."

In Bayern fallen laut Ministerium jährlich sieben bis zehn Millionen Tonnen CO2-Emissionen an, die als prozessbedingt anzusehen sind - etwa in der Kalk-, Zement- oder Mineralölindustrie sowie der Abfallwirtschaft.