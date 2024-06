Bundesweites Novum: Diese deutsche Stadt führt Autoverzicht-Prämie ein!

Marburg an der Lahn - Auto abgeben, Umwelt schützen und Prämie kassieren! Die mittelhessische Stadt Marburg setzt sich nachhaltig für den Umweltschutz ein und geht dafür ganz neue Wege.

Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies (r.) und Stadtrat Dr. Michael Kopatz (1.v.l.) haben gemeinsam mit Jan Röllmann (2.v.l./Stadtmarketing), Tim Pfleiderer (scouter) und Birgit Stey (Stadtwerke Consult) das Konzept für eine Prämie zum Umstieg auf eine Mobilität ohne Privatauto vorgestellt. © Stadt Marburg

Die Stadtregierung besteht im beschaulichen Studentenstädtchen Marburg aus Grünen, SPD, Linken und der Klimaliste. Und wie es die Zusammensetzung vielleicht schon nahelegt, steht hier der Umweltgedanke mehr im Fokus als vielleicht in anderen Städten.



Nicht von ungefähr kamen daher also die neuesten Pläne einer Autoverzicht-Prämie der regierenden Partei. "Die entlastet Anwohner, Straßen und Verkehr, Stadtluft, -bäume und -klima sowie das private Portemonnaie, und es nützt auch noch der Wirtschaft", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt hinsichtlich, des am Freitag, dem 14. Juni, eingeführten Anreizprogramms für den Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität.

"Das Ziel der städtischen Mobilitätspolitik ist es, Menschen durch Angebote für eine zukunftsfähige Mobilität zu gewinnen", erklärt Marburgs Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies (62, SPD) und führt weiter aus: "Denn tatsächlich steht ein Privatauto in Deutschland im Schnitt 23 Stunden am Tag – zu Hause, bei der Arbeit, an der Schule oder anderswo, statt bewegt zu werden."

So würden durch den Verzicht auf das eigene Auto wertvolle Innenstadtflächen nicht mehr unnötig blockiert und Ressourcen für zukünftig notwendige Klimaanpassungen frei werden. Zudem koste ein dauerhaft stehendes Fahrzeug Geld. Man würde also mögliche Unterhaltskosten einsparen, heißt es in der Pressemeldung.