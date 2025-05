Aktionstag: An diesem Datum sollen Leipziger mit dem Rad zur Arbeit fahren

Leipzig - In der Messestadt hat das Radfahren eine lange Tradition. Ein Aktionstag des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs soll Pendler nun dazu bringen, das Auto häufiger stehenzulassen.

Außerdem starte man auf dem Drahtesel fit in den Tag und tue zugleich etwas für die eigene Fitness.

"Radfahren ist gut für Gesundheit, Umwelt und nicht zuletzt auch für die Nerven – denn niemand steht gern im Stau", so Schumann. Zudem würden Radpendler den Geldbeutel schonen, da sie kein Geld für Sprit, Parkplätze oder auch mögliche Strafzettel aufbringen müssen.

" Leipzig hat mit flachen Wegen, zahlreichen Parks und einem wachsenden Radnetz beste Voraussetzungen für das Radpendeln", sagte Anne Schumann, Vorstandsvorsitzende des ADFC in Leipzig.

Am 16.Mai, dem internationalen #BikeToWorkDay, werden Pendler dazu aufgerufen, den Arbeitsweg zusammen mit dem Rad zu bewältigen.

Wer mit dem Rad ins Büro fährt, steht nicht im Stau. © 123RF7/vadimgozhda

Nicht zu vernachlässigen sei auch die Klimabilanz: "Wer heute mit dem Rad zur Arbeit fährt, setzt ein klares Zeichen für eine lebenswertere, gesündere Stadt", ergänzte Schumann vom Leipziger ADFC.

"Denn die Verkehrswende beginnt genau dort: im Alltag."

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Radler das Foto an die Vereinigung schicken, oder mit #LeipzigRadelt markieren und in den Sozialen Netzwerken posten.