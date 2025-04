Eisenach führt Tempo 20 in der Innenstadt ein

In der Eisenacher Innenstadt herrscht ab sofort ein ganz langsames Tempo. (Symbolfoto) © 123RF/madrolly

Wie die Stadt in einer Mitteilung erklärte, gilt die neue Geschwindigkeitsbegrenzung für die Straßen um den Karlsplatz und Marktplatz sowie in der Goldschmieden- und der Johannisstraße.

In den Tempo-20-Zonen dürfen den Angaben nach Fußgänger überall die Straßen queren, deshalb werden einige Überwege entfernt. Erhalten bleiben die Überwege dagegen in der Georgenstraße, am Markt und in der Alexanderstraße.

Die gedrosselte Geschwindigkeit soll zwei Jahre lang getestet werden. Ziel sei es, Verkehrssicherheit zu erhöhen, Abkürzungsverkehr aus der Innenstadt zu verbannen und den Aufenthalt für Radfahrer und Fußgänger attraktiver zu machen.

Außerdem erhofft sich die Stadt weniger Verkehrslärm und somit mehr Ruhe für die Anwohner.