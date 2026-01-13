Jetzt droht das totale Verbot: Bundesländer wollen Blitzerwarnapps aus dem Verkehr ziehen

Berlin - "Die App läuft im Hintergrund." Ein Spruch, den viele Autofahrer nur zu gut kennen – auch wenn es natürlich die wenigsten zugeben wollen. Sogenannte Blitzerwarnapps und andere Blitzerwarner haben schon Tausende Autofahrer vor einem teuren Erinnerungsfoto bewahrt. Doch damit soll nun Schluss sein, zumindest wenn es nach den Bundesländern geht.

Auch die sogenannten "Superblitzer", also mobile Blitzeranhänger, tauchen in Windeseile in den Blitzerapps auf. © Marko Förster

Für den Bundesrat seien die Apps ein "großes Ärgernis", weswegen man das bisherige Verbot deutlich verschärfen müsse. Das geht aus einem Papier der Länder hervor, das der "Rheinischen Post" vorliegt und nun veröffentlicht wurde.

Die Forderung der Länder war demnach eine Antwort auf die Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes, das die Bundesregierung durchsetzen möchte. Laut den Ländern darf der Staat nicht darauf vertrauen, dass das Verbot von Blitzerwarn-Helfern durch simple Zufallsfunde bei Polizeikontrollen durchgesetzt wird. So können die Autofahrer jederzeit das Handy oder das jeweilige Gerät ausschalten oder die App einfach schließen, noch bevor die Polizei sie kontrollieren kann.

Ein Beispiel solle man sich demnach an anderen EU-Staaten wie Frankreich oder Belgien nehmen, die die Nutzung von Blitzerwarnern deutlich strenger sanktioniert haben.

So gilt in Frankreich ein generelles Mitführ- und Benutzungsverbot. Bei Verstoß müssen Autofahrer mit einem Verwarngeld von bis zu 1500 Euro rechnen.

In Belgien kann die Verwendung einer solchen Applikation sogar hinter schwedischen Gardinen enden.