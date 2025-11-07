ICE-Strecke Hamburg-Hannover: Städte fordern Neubau

Hannover - Für einen besseren Bahnverkehr in Norddeutschland muss die ICE-Strecke Hamburg-Hannover nach Ansicht der Städte Hamburg , Hannover und Lüneburg dringend neu gebaut werden.

Mit dem Neubau der Strecke soll die ICE-Verbindung zwischen Hamburg und Hannover in Zukunft 20 Minuten schneller sein. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die umstrittene Neubauvariante sei "unverzichtbar", sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay in einem gemeinsamen Appell mit Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks, Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (alle Grüne) sowie dem Landrat des Landkreises Lüneburg, Jens Böther (CDU).

"Die Strecke zwischen Hamburg, Lüneburg und Hannover ist hoffnungslos kaputt, sie ist überaltert und sie ist völlig überlastet", sagte Hamburgs Senator Tjarks.

Ein Ausbau der Bestandsstrecke, wie ihn Niedersachsens Landesregierung favorisiert, werde jedoch für einen Bauprozess von 10 bis 15 Jahren noch schlechteren Regionalverkehr bedeuten, warnte Tjarks, und auch danach würden die Kapazitäten nicht hoch genug sein.

Deswegen brauche man eine Neubaustrecke mit mehr Gleisen.