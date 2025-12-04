Kommen wie gerufen: Neue Flex-Busse in Ostthüringen buchbar

Saalfeld-Rudolstadt/Saale-Orla-Kreis - Busse auf Abruf und ohne feste Fahrzeiten: Im öffentlichen Nahverkehr der benachbarten Kreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla ergänzen neue Rufbusse künftig in ländlichen Regionen den bestehenden Linienverkehr.

Per App oder Telefon können Fahrgäste ihren Fahrtwunsch bequem anmelden. © Martin Schutt/dpa

Das neue Angebot "KomBus Flex" kommt nach Angaben des zuständigen Verkehrsunternehmens KomBus mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember.

Im Unterschied zu festen Fahrplänen fahren die Kleinbusse auf Bestellung, das heißt, sie verkehren nur nach vorheriger Buchung. Die Route ergibt sich flexibel aus den Fahrtanfragen.

Die Fahrgäste müssen dazu ihren Wunsch rechtzeitig per App oder Telefon anmelden. Die Anmeldung muss spätestens zwei Stunden und maximal sieben Tage vor dem gewünschten Abfahrtstermin bei KomBus erfolgen.

Die Flex-Busse seien keine Taxis, sie fungierten als Zubringer zu den Hauptbuslinien, stellt KomBus-Geschäftsführer Dirk Bergner klar. Die Fahrgäste werden zur nächstgelegenen Haltestelle oder einem Umsteigepunkt für Bus oder Bahn im öffentlichen Nahverkehr befördert.