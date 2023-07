Mehr als 800 Kommunen fordern freiwillig Tempo 30!

Die Kommunen wollen die Straßen sicherer machen und präventiv gegen die Unfallzahlen vorgehen - und zwar mit Tempo 30 in der Stadt. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Insgesamt wünschen sich 890 Deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise sowie ein Regionalverband, die Geschwindigkeit auf Stadtstraßen so bald wie möglich verlangsamen können. 26 dieser Kommunen kommen aus Brandenburg.

Viele von ihnen engagieren sich auch in der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten".

Der Hauptgrund für den Tempo-30-Wunsch: Wie die Verkehrsstudie des Umweltbundesamtes "Wirkungen von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen" belegt, sinken mit gedrosselter Geschwindigkeit die Unfallzahlen, die die Gemeinden jährlich verzeichnen.

Bisher fehlte für eine allgemeine Anpassung der Geschwindigkeitsgrenze jedoch eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. So darf Tempo 30 nur an besonders gefährlichen Stellen oder vor Schulen oder Altenheimen eingerichtet werden. Auch die Deutsche Verkehrswacht e. V., die sich für eine bessere Fahrradplanung in Berlin ausspricht, unterstützt die Initiative.