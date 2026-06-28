Mehrheit erreicht: Bürger stimmen für Ausbau des Frankenschnellwegs

Nürnberg - Die Mehrheit der Wahlberechtigten im mittelfränkischen Nürnberg hat sich bei einem Bürgerentscheid für den Ausbau des stauanfälligen Frankenschnellwegs ausgesprochen.

Um die Ausbaupläne des stauanfälligen Frankenschnellwegs gibt es seit vielen Jahren in Nürnberg Streit. © Daniel Löb/dpa

"Der Trend ist nicht mehr umkehrbar", sagte Michael Ruf vom Wahlamt, als mehr als 240 von 253 Wahlbezirke ausgezählt waren.

Die Stadt will den staugeplagten Frankenschnellweg für eine Milliarde zu einer Art innerstädtischer Autobahn ausbauen.

Die Initiatoren des Bürgerentscheids kritisieren die Pläne als zu teuer und zu kurz gedacht.

Aus ihrer Sicht wird es das Stauproblem nicht lösen, sondern noch mehr Verkehr – vor allem Lastwagen – auf die Strecke ziehen.

Die Frage sorgt seit vielen Jahren für Streit in Nürnberg und beschäftigte schon mehrere Gerichte. Kernstück des Ausbaus ist ein 1,8 Kilometer langer Tunnel für den Durchgangsverkehr.