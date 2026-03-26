Neue Bahnsteig-Revolution? Minister Mansoori mit brisanter Sicherheits-Idee

Wiesbaden/Frankfurt am Main - Revolution am Bahnsteig? Nach Ansicht des hessischen Wirtschaftsministers Kaweh Mansoori (37, SPD ) sollte an großen Bahnhöfen der Zugang zu den Gleisen nur mit einem gültigen Fahrschein möglich sein.

Hessens Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, Kaweh Mansoori (37, SPD), hat einen Vorschlag für mehr Sicherheit an Bahnsteigen. © Arne Dedert/dpa

"In vielen Ländern ist es längst Standard, dass nur Menschen mit gültigem Fahrschein auf den Bahnsteig kommen", sagte der SPD-Politiker laut einer Mitteilung.

"Gerade am Knotenpunkt Frankfurt am Main ist offensichtlich, dass solche Lösungen die tatsächliche Sicherheit und das Sicherheitsgefühl in Regionalbahnen, S‑Bahnen und U‑Bahnen deutlich verbessern könnten", so der 37-Jährige.

Hessen habe bei der Verkehrsministerkonferenz vorgeschlagen, eine Einführung solcher Barrieren zu prüfen, eine Einigung habe es aber nicht gegeben.

"Mehr Präsenz von Sicherheitspersonal, kluge Videoüberwachung und gute Schulungen bleiben wichtig", führt Hessens Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum weiter aus.