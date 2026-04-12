Zoff um hohe Preise: Kommt bald ein Tempolimit, um Spritkosten zu senken?

Berlin - Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen könnte nach Berechnungen von Greenpeace zu deutlichen Einsparungen bei Spritkosten führen. Seine sofortige Wirksamkeit mache ein Tempolimit zu einem "attraktiven Instrument" in der Debatte um die Entlastung der Haushalte, heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Kurzstudie des Umweltverbands.

In vielen europäischen Ländern gibt es schon ein Tempolimit von 130 km/h, zum Beispiel in Österreich, Frankreich und Italien. © Thomas Frey/dpa

Ein durchschnittlicher Haushalt mit im Schnitt 1,21 Pkw gebe aktuell jährlich etwa 2490 Euro für Sprit aus, heißt es in der Untersuchung.

Durch ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen könnte ein solcher Haushalt im Durchschnitt 239 Euro pro Jahr an Spritkosten sparen, so Greenpeace.

Für Haushalte, die primär Diesel-Fahrzeuge nutzten - das seien oft Pendler mit hohen Fahrleistungen - steige das Einsparpotenzial in diesem Szenario auf 331 Euro jährlich.

Je Auto bringe ein Tempolimit von 100 sowie 80 Einsparungen von rund 153 Euro pro Jahr bei einem Benziner, bei einem Diesel wären es rund 274 Euro.

Als Reaktion auf die gestiegenen Spritpreise ist auch ein Tempolimit im Gespräch. Über die Einführung eines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen wird seit Jahren gestritten. In der schwarz-roten Koalition ist eine Einigung darüber nicht in Sicht.