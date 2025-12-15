Masken-Gate: Jens Spahn muss vor Kommission Rede und Antwort stehen

Berlin - Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (45, CDU ) verteidigt seine umstrittene Maskenpolitik aus der Corona -Zeit – am Montagnachmittag muss er sich den Fragen der Enquete-Kommission des Bundestages stellen.

Jens Spahn (45, CDU) hält seinen Umgang mit der Maskenpolitik während der Corona-Pandemie für notwendig. (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa

Vor einer Anhörung im Bundestag sagte der CDU-Politiker: In der Krise habe Vorsorge oberste Priorität gehabt – auch wenn sie teuer war.

Im ARD-"Morgenmagazin" räumte Spahn ein, dass Deutschland am Ende zu viele Masken, Impfstoffe, Beatmungsgeräte und Desinfektionsmittel gekauft habe. "Am Anfang hatten wir von allem zu wenig und am Ende von allem zu viel – besser als andersherum", so Spahn.

Am Montagnachmittag muss sich der heutige Unionsfraktionschef vor der Enquete-Kommission des Bundestages zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen erklären.

Mit dem Wissen von heute hätte man manche Entscheidungen vielleicht anders getroffen, sagte er. Damals habe man jedoch unter enormem Zeitdruck handeln müssen. "Nicht zu entscheiden, hätte in der Krise ja auch Folgen gehabt."