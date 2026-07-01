27.06.2026 20:50 Mehr Geld für Pflegekräfte und Rentner, an der Zapfsäule drohen Preissprünge: Das ist neu im Juli

Wegweisende Neuerungen im Juli! Der Tankrabatt fällt weg, die Renten steigen und Pflegekräfte bekommen mehr Geld. Aus Bürgergeld wird zudem Grundsicherung.

Deutschland - Wegweisende Neuerungen im Juli! Besonders Leistungsempfänger sollten ein Auge auf die neue Grundsicherung werfen, denn die Bundesregierung zieht die Zügel an. Rentner und Pflegekräfte dürften sich derweil freuen - ihnen winkt mehr Geld. Autofahrer müssen dagegen wohl künftig wieder tiefer in die Tasche greifen ...

Tankrabatt läuft aus

Anfang Juli steigen voraussichtlich die Spritpreise, denn Ende Juni läuft der sogenannte Tankrabatt der Bundesregierung aus. Die Energiesteuer steigt dann wieder um rund 14 Cent pro Liter. Zusammen mit der Umsatzsteuer fallen dann knapp 17 Cent pro Liter Diesel und Benzin mehr an.

Der Tankrabatt läuft aus, die Energiesteuer steigt. Tanken wird wohl wieder teurer. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

Grundsicherung ersetzt Bürgergeld

Am 1. Juli löst die neue Grundsicherung das Bürgergeld ab. Die bereits erlassenen Bürgergeld-Bescheide bleiben gültig, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Auch würden die Geldleistungen ohne Unterbrechungen gezahlt. Allerdings werden die Leistungsempfänger mit dem neuen System stärker zur Mitwirkung verpflichtet: So können Betroffenen Leistungen etwa schneller gekürzt oder sogar gestrichen werden, wenn sie Termine beim Jobcenter verpassen. Wer eine Fördermaßnahme abbricht oder sich nicht bewirbt, muss künftig damit rechnen, dass die Geldleistungen stärker gekürzt werden als bisher.

Leistungsempfänger werden nun stärker zur Mitwirkung verpflichtet. Machen sie nicht mit, drohen Kürzungen! © Jens Kalaene/dpa

Renten steigen

Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab 1. Juli mehr Geld. Gemäß der beschlossenen Rentenanpassung steigen die Altersbezüge um 4,24 Prozent. Grund für den deutlichen Anstieg der Renten ist eine entsprechende Entwicklung der Bruttolöhne im Vorjahr, woran die Rentenhöhe gekoppelt ist. Für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Rentenanpassung laut Bundesarbeitsministerium einen Anstieg um 77,85 Euro im Monat.

Mit etwas mehr Rente in der Tasche lässt es sich doch gleich viel entspannter flanieren. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Mindestlöhne für Pflegeberufe steigen

Zum 1. Juli steigen die Mindestlöhne für Pflegerinnen und Pfleger. Für Hilfskräfte gilt dann eine Lohnuntergrenze von 16,52 Euro pro Stunde (vorher 16,10 Euro) und für qualifizierte Hilfskräfte 17,80 Euro (vorher 17,35 Euro). Pflegefachkräfte verdienen künftig mindestens 21,03 Euro pro Stunde statt vorher 20,50 Euro.

Pflegekräfte bekommen für ihren harten Arbeitsalltag etwas mehr Lohn. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa/dpa-tmn

Luftverkehrssteuer sinkt

Die Bundesregierung hat eine Erhöhung der Steuer auf Flugtickets aus dem Jahr 2024 wieder rückgängig gemacht. Für Kurzstreckenflüge sinkt die Luftverkehrsteuer nun zum 1. Juli von 15,53 auf 13,03 Euro, für die Mittelstrecke - etwa in den Nahen Osten oder nach Zentralasien - von 39,34 auf 33,01 Euro und für Langstreckenflüge von 70,83 auf 59,43 Euro. Ob die Fluggesellschaften die Steuersenkung an ihre Kunden weitergeben, ist allerdings nicht gesichert. Die Maßnahme ist auch in erster Linie als Stärkung für deutsche Luftverkehrsunternehmen gedacht.

Deutsche Luftverkehrsunternehmen sollen durch die Maßnahme unterstützt werden. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Neue Zollgebühr bei Päckchen aus dem Ausland

Für kleine Pakete mit einem Warenwert bis 150 Euro wird ab dem 1. Juli eine pauschale Zollgebühr in Höhe von drei Euro fällig. Betroffen sind alle Bestellungen aus Drittländern der EU, also beispielsweise aus USA, China oder auch Großbritannien.

Achtung bei der Bestellung aus dem Ausland! (Symbolfoto) © Michael Bahlo/dpa

Rücknahmepflicht für E-Zigaretten

E-Zigaretten sollten am besten nicht einfach so weggeworfen werden. (Symbolfoto) © Fabian Strauch/dpa