Laußig/Berlin - Kasernen braucht das Land: Trotz stockender Truppenzahl verlangt die Bundeswehr Flächen und Objekte zurück, die sie in den vergangenen 35 Jahren in "zivile Nutzung" überführt hatte. Man plane für die "Neue Wehrpflicht".

Die acht Meter tiefe Bunkeranlage in der Dübener Heide diente als geheime NVA-Führungsstelle. © picture alliance / ZB

Hier trifft es vier Anlagen in Nordsachsen. Darunter ein Militär-Museum, das sich Warnungen vor Rüstungsspiralen auf die Fahne schreibt.

"Es geht nicht um den sentimentalen Rückblick, sondern um die Warnung vor den Folgen einer übermäßigen Rüstung", gibt das Militär-Museum Kossa als sein Leitmotiv aus.

Die 1979 errichtete Bunkeranlage in der Dübener Heide, in der heute das Museum untergebracht ist, diente als geheime Führungsstelle der NVA - "für den 3. Weltkrieg - für einen Krieg ohne Gewinner".

Das Gelände wurde laut Lothar Schneider, dem Bürgermeister der Gemeinde Laußig, kurz nach der Wende für einen sechsstelligen Betrag verkauft.

Nun braucht es wieder die Truppe "für den Aufwuchs der Bundeswehr und die Ausgestaltung eines 'Neuen Wehrdienstes'", sagte ein Bundeswehrsprecher auf TAG24-Nachfrage.