Taucher, Spezialkräfte und Landungsboote der NATO an deutscher Ostseeküste

Putlos - Seit Mittwochmorgen läuft an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste eine amphibische Landeübung. Nahe dem Truppenübungsplatz Putlos werden Soldaten, Waffen und Material an Land gebracht.

Die Soldaten gehen bei Putlos an Land. © Marcus Brandt/dpa

Der Transport an Land ist Teil von "Steadfast Dart 26", der größten NATO-Übung in diesem Jahr. Bei der Übung geht es um die schnelle Verlegung und Versorgung der "Allied Reaction Force" (ARF), der Speerspitze der NATO.

Der ARF gehören 40.000 Soldaten an, die bereits nach zehn Tagen einsatzbereit sein können.

Bei Putlos gehen am Mittwoch Taucher und Spezialkräfte an Land, anschließend sollen Landungsboote den Küstenabschnitt ansteuern. An der amphibischen Anlandung sind 15 Schiffe mit 2600 Soldaten beteiligt.

Insgesamt sind an der Übung im Zeitraum von Januar bis März europaweit 10.000 Soldaten beteiligt. Rund 7300 Soldaten aus Italien, Spanien, Türkei, Tschechien und Griechenland werden nach Deutschland verlegt.

Die ARF-Kräfte werden aus der Türkei, Italien und Spanien auf dem See-, Land- und Luftweg nach Deutschland gebracht. Die Bundeswehr unterstützt die Übung als Gastnation.