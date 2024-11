Bundeswehr schlägt Alarm: Schon wieder Löcher im Zaun!

Köln - An der Bundeswehr-Luftwaffenkaserne in Köln-Wahn sind erneut zahlreiche Löcher im Zaun entdeckt worden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien die Ermittlungen der Polizei nicht abgeschlossen, erklärte der Sprecher am Nachmittag.

Die Ermittlungen seien am heutigen Donnerstag durch eine erneute Spurensicherung und Ortsbegehung durch Polizei und Militärischen Abschirmdienst fortgesetzt worden, teilte ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr mit.

Die Löcher waren nach Auskunft der Polizei am Montagabend aufgefallen, die Bundeswehr schaltete die Ermittler ein. Nähere Auskünfte auch zur Frage, ob die Entdeckung besondere Vorkehrungen nach sich gezogen habe, wurden zunächst nicht gemacht.

Bereits im August dieses Jahres war eine Beschädigung am Zaun entdeckt worden. Damals war zunächst von Sabotage an einer Trinkwasseranlage die Rede. Ebenso ein technischer Alarm an der betroffenen Anlage hatte kurzzeitig für Aufregung gesorgt.

Später gab die Bundeswehr allerdings Entwarnung, es seien keine Verunreinigungen des Wassers festgestellt worden.