Bundeswehr: Übergabe neuer Korvette "Köln" verzögert sich um weitere Monate

Rostock - Die Marine wird die neue Korvette "Köln" in den kommenden Monaten bereits zu Ausbildungszwecken nutzen, obwohl das Schiff in der Erprobungsphase und damit noch nicht im Besitz der Bundeswehr ist.

Im April 2022 wurde die neue Korvette mit der Kennung F 265 auf den Namen "Köln" getauft. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

"Ab November wird das Boot für acht Monate in Hohe Düne stationiert, damit die Besatzung schon einmal darauf üben kann", sagte der Sprecher des Marinekommandos in Rostock, Johannes Dumrese, der Ostsee-Zeitung. Das sei etwas ungewöhnlich. Man habe aber mit der Industrie eine entsprechende Vereinbarung getroffen, so Dumrese am Montag auf Nachfrage.

Ursprünglich sollte die Korvette im Oktober 2022 an die Bundeswehr übergeben werden. Allerdings habe sich auch durch Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und notwendigen Ergänzungen am IT-System Verzögerungen ergeben.

"Das sind schwimmende Computer", so Dumrese. Der Aufenthalt am Stützpunkt Hohe Düne in Rostock-Warnemünde diene nun vor allem der Ausbildung der Mannschaft an den neuen Waffensystemen. Parallel dazu sollten die Arbeiten weiter gehen.

Wann genau die Korvette "Köln" in Dienst gestellt werden kann, ist noch unklar. Die Marine hofft auf einen möglichst kurzen Zeitraum bis dahin. Von dem fünf Korvetten umfassenden Neubauprogramm sind bislang zwei Schiffe getauft worden: im vorigen Jahr die "Köln" und im Mai dieses Jahres die "Emden".