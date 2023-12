Bundeswehr verlässt UN-Camp in Mali: Friedensmission fehlgeschlagen

Berlin/Gao (Mali) - Die Bundeswehr hat ihr Lager im westafrikanischen Gao in Mali verlassen. Den erhofften Erfolg hat der UN-Einsatz nicht gebracht. Die mit einem Putsch an die Macht gekommene Militärregierung des Landes hat sich Russland zugewandt.

Die letzten Soldaten verließen Camp Castor am heutigen Dienstag in zwei Transportflugzeugen. © Kay Nietfeld/dpa

Die letzten deutschen Soldaten der Friedensmission Minusma verließen ihr Feldlager Camp Castor am Rande des Flughafens der Stadt Gao am heutigen Dienstag, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Sicherheitskreisen.

Sie sind demnach unterwegs zu einem Zwischenstopp an der Atlantikküste und sollten erst im Laufe der Woche auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf landen.

In Mali endet damit nach Afghanistan der zweite große Einsatz der Bundeswehr außerhalb Europas. Der Auftrag in Westafrika galt zuletzt als gefährlichster Einsatz. Im Jahr 2017 starben zwei deutsche Piloten, als ihr Kampfhubschrauber vom Typ Tiger in Mali abstürzte.

Zudem wurden bei einem Selbstmordanschlag 2021 insgesamt 12 deutsche Soldaten verwundet. Insgesamt waren nach Bundeswehrangaben über die Jahre addiert rund 20.000 deutsche Blauhelme in dem UN-Einsatz.