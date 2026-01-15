Großmanöver in Deutschland: NATO verlegt Tausende Soldaten

Emden - Für ein großes Militärmanöver in Deutschland in den kommenden Wochen hat die NATO begonnen, rund 10.000 Soldaten sowie Material und Fahrzeuge in die Bundesrepublik zu verlegen.

Am Donnerstagmorgen rollten in Emden Dutzende Fahrzeuge einer italienischen Militäreinheit von Bord eines Frachtschiffes. © Lars Penning/dpa

Am Morgen rollten im Seehafen in Emden (Niedersachsen) Dutzende Fahrzeuge einer italienischen Militäreinheit von Bord eines Frachtschiffes.

Damit beginne der sichtbare Auftakt der Übung in Deutschland, teilte das operative Hauptquartier der NATO (JFC) im niederländischen Brunssum mit. Deutschland ist Gastgebernation des Großmanövers und zugleich auch Drehscheibe für den Umschlag.

"Von heute an werden in Deutschland rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten ankommen", sagte der italienische General Nicola Mandolesi bei der Entladung des ersten Frachtschiffes in Emden. Neben Schiffstransporten sind auch Truppenbewegungen mit Konvois an Land und Lufttransporte geplant.

Mit dem Großmanöver "Steadfast Dart 26" will die NATO trainieren, Soldatinnen und Soldaten sowie Material und Fahrzeuge möglichst effizient innerhalb des Bündnisgebiets zu verlegen, um im Fall eines Konflikts vorbereitet zu sein.