Marineschiff "Gorch Fock" kehrt in Heimathafen zurück und lädt zur Besichtigung

Am Samstag soll die gut 89 Meter lange Bark an der Spitze der Windjammerparade fahren, wie die Marine berichtete. Am Donnerstag um 10 Uhr will die Crew des Dreimasters wieder im Kieler Marinestützpunkt festmachen.

"Zum ersten Mal wird die 'Gorch Fock' mit einem kompletten Lehrgang und einer Bestenauswahl der ersten beiden Reiseabschnitte nahezu alle Segel setzen und die Parade anführen - ein bislang einmaliges Ereignis", sagte Kommandant Elmar Bornkessel. Am 10. Februar hatte die "Gorch Fock" Kiel verlassen. Stationen waren unter anderem Vigo (Spanien), Portimao (Portugal), Lerwik (Großbritannien) und Warnemünde.

Hamburgs Patenschiff legte auf seiner Reise 9272 Seemeilen (entspricht in etwa 17.172 Kilometern), davon 8374 Seemeilen unter Segeln (15.509 Kilometer) zurück.