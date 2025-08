Deutsches Kriegsschiff "Berlin" läuft zu "Atlantic Bear"-Manöver aus: Premiere steht an

Wilhelmshaven - Am Sonntag läuft der deutsche Einsatzgruppenversorger "Berlin" zum Manöver "Atlantic Bear" aus. Als erstes deutsches Kriegsschiff wird es in einen Hafen in Grönland einlaufen.

Die 240-köpfige Besatzung wird zahlreiche Häfen anlaufen. © Bundeswehr

Unter dem Kommando des Fregattenkapitäns Karsten Uwe Schlüter wird das Kriegsschiff um 15.30 Uhr den Heimathafen Wilhelmshaven verlassen, teilte die Marine entsprechend mit.

Die "Berlin" macht sich auf den Weg zu multinationalen Manövern im nördlichen Nordatlantik und vor der Küste der USA. Die Hauptaufgabe wird die logistische Versorgung der teilnehmenden Schiffe der Partnerländer sein.

Während der Fahrt wird die 240-köpfige Besatzung zahlreiche Häfen anlaufen. Neben Halifax in Kanada, New York in den Vereinigten Staaten, Norfolk in Großbritannien und Reykjavik auf Island wird der Einsatzgruppenversorger als erstes deutsches Kriegsschiff in den Hafen der grönländische Hauptstadt Nuuk einlaufen.

"Wir freuen uns alle, dass es für die 'Berlin' nach einer langen Durststrecke an Land, gefolgt von einer intensiven Ausbildung, nun endlich losgeht", so Kommandant Fregattenkapitän Schlüter.