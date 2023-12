Kampfjet-Alarmstart: Deutsche Luftwaffe sorgt mit Ufo-Spruch für Wirbel

Neuburg an der Donau - Zwei Eurofighter waren am Freitagabend zu seinem Alarmstart aus dem oberbayerischen Neuburg an der Donau aufgebrochen und hatten mit einem Doppelknall beim Durchbrechen der Schallmauer viele Bürger in Nordbayern und Thüringen aufgeschreckt. Der Grund für den Einsatz war laut den Behörden ein Passagierflugzeug – doch nun sorgte die Luftwaffe mit einem Ufo-Spruch für Wirbel.