Kampfjets donnern im Tiefflug über Grundschule: Kinder und Eltern in Aufregung

Wemding - Seit einiger Zeit darf die Luftwaffe in einem Teil Bayerns für Übungen besonders tief fliegen - was entsprechend Lärm verursacht. Das bekam jetzt ein Ort in Schwaben zu spüren.

Militärflugzeuge der Luftwaffe haben für Aufregung in einer Grundschule in Wemding gesorgt. © Sven Hoppe/dpa

Drei Militärflugzeuge haben Grundschüler in Wemding derart in Aufregung versetzt, dass ihre Eltern sie früher vom Unterricht abholen durften.

Lehrkräfte hätten die verunsicherten Kinder an der Schule nach dem Vorfall am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr betreut, sagte eine Polizeisprecherin.

Bei der örtlichen Polizeiinspektion hätten sich Anrufer erkundigt, was der Grund für den lauten Flug war. Ob manche Eltern ihre Schüler tatsächlich früher aus dem Unterricht holten, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.

Laut Polizei handelte es sich um einen angemeldeten Trainingsflug der Luftwaffe. Gefahr habe zu keiner Zeit bestanden.

Auch auf der Plattform X machte die Polizei darauf aufmerksam. Wemding liegt innerhalb einer speziellen "Low Flight Area", in der Bundeswehr-Piloten für Übungen für kurze Zeit besonders tief, bis auf knapp 80 Meter über dem Erdboden, fliegen dürfen.