Kein Kanonenfutter: Schüler streiken gegen drohende Wehrpflicht

Erfurt - In mehreren Thüringer Städten sind Schülerinnen und Schüler am Donnerstag gegen den neuen Wehrdienst auf die Straße gegangen.

In Thüringen sind Schüler auf die Straße gegangen, um gegen die Wehrpflicht-Pläne zu demonstrieren. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Unter anderem in Jena, Erfurt, Gotha und Weimar waren Demonstrationen während der Schulzeit geplant. In Erfurt beteiligten sich nach Angaben der Polizei in der Spitze etwa 300 Schülerinnen und Schüler, in Jena waren es rund 1000.

Auf Plakaten stand "Bildung statt Krieg", "Wehr dich!" oder "Wir sind kein Kanonenfutter". Doch wie ist eigentlich der Stand bei der Umsetzung des Wehrdienstes - und droht wirklich der "Zwangsdienst"?

Die Bundeswehr blickt ziemlich entspannt auf die Demonstrationen: "Ich betrachte das überhaupt nicht als in irgendeiner Art und Weise kritisch, sondern als Gesamtteil einer großen Diskussion, die wir führen müssen", sagte der Kommandeur des Landeskommandos Thüringen, Klaus Glaab.



Recht deutliche Kritik kam zuletzt etwa von Landtagspräsident Thadäus König (43, CDU). Bei einem Empfang der Bundeswehr erklärte er: "Wenn wir über die Wehrpflicht diskutieren, brauchen wir Dialog statt Demos." Die Linke hingegen unterstützt die Demonstrationen und bezeichnet sie als legitimen Protest: "Wir sagen Ja zur Selbstbestimmung und Nein zu Zwangsdiensten."