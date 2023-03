Kommando-Übergabe bei der Bundeswehr in Sachsen: Oberst Popielas übernimmt

Am Donnerstag übernahm Oberst Michael H. Popielas (60) im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU ) den Staffelstab von Oberst Klaus Finck, der nach fünf Jahren als Chef des Landeskommandos Sachsen in den Ruhestand geht.

Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU, M.) war bei der feierlichen Zeremonie dabei. Er dankte dem scheidenden Chef des sächsischen Bundeswehrkommandos für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. © Bundeswehr

Popielas trat 1981 in die Fallschirmjägertruppe der Bundeswehr ein und wurde in Deutschland, den USA und Israel ausgebildet.

Er hat unter anderem in Frankenberg und Doberlug-Kirchhain gedient, war Verteidigungsattaché an der Deutschen Botschaft in Israel und seit 2020 Stellvertretender Kommandeur und Leiter des Bereichs Lehre/Ausbildung an der Offiziersschule des Heeres in Dresden. Auslandseinsätze absolvierte Popielas im Kosovo und in Afghanistan.

Mit dem Landeskommando Sachsen übernimmt Popielas die Dienststelle der Bundeswehr, die für die sächsische Staatsregierung, Kommunen sowie Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben erster Ansprechpartner im Freistaat ist.