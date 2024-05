Marine-Inspekteur fordert weitere Fregatten: "Absolut erforderlich"

Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack (61) fordert die Bestellung von zwei weiteren Fregatten. © Kay Nietfeld/dpa

"Ich halte es für absolut erforderlich, dass Deutschland diese Option zieht und diese beiden Fregatten bestellt. Und ich bin mir da mit dem Minister einig, denn wir müssen jetzt in die Flotte der Zukunft investieren, damit wir auch dauerhaft unsere Aufgaben zum Schutz unserer Menschen gewährleisten können", sagte der Vizeadmiral.

Kaack verwies auch auf eine veränderte Sicherheitslage und die Bedeutung der deutschen Marine für den Schutz kritischer Infrastruktur.

Kaack äußerte sich vor der am Sonntag in Wilhelmshaven erwarteten Rückkehr der Fregatte "Hessen" aus dem EU-Einsatz "Aspides" im Roten Meer.

Am Dienstag sollen zudem der Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" und die Fregatte "Baden-Württemberg" in den Indo-Pazifik ablegen.

Im Dezember war mit dem Bau der ersten Fregatte der Klasse F126 begonnen worden. Die Bundeswehr plant den Bau von Schiffen, die "weltweit und umfassend zur dreidimensionalen Seekriegführung befähigt" sein sollen.