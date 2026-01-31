Pistorius versichert: Keine Demütigungen bei den Musterungen

Berlin - Bei den Musterungen für den neuen Wehrdienst wird es nach den Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD ) keine Demütigungen geben.

Bei den Musterungen für den neuen Wehrdienst soll es keine Demütigungen geben. © Hannes P Albert/dpa

"Die Mediziner legen fest, welche Untersuchungen notwendig sind", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

"Und das wird selbstverständlich den Grundsätzen von menschenwürdigem Umgang entsprechen." Der Minister antwortete auf eine Frage nach Untersuchungen im Intimbereich, die Männer früher als demütigend empfunden hätten.

Die Bundeswehr sucht seit Jahresbeginn aktiv mehr junge Menschen, die freiwillig Wehrdienst leisten. Hintergrund sind neue Nato-Vorgaben angesichts der erhöhten Bedrohung durch Russland. Die seit Januar geltende Wehrdienst-Reform sieht vor, dass 18-jährige Männer ab Jahrgang 2008 verpflichtend einen Fragebogen ausfüllen und zur Musterung gehen müssen.

Die Entscheidung für den Wehrdienst an sich bleibt aber vorerst freiwillig. Für Frauen ist sowohl das Ausfüllen des Fragebogens als auch die Musterung freiwillig.