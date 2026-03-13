Kein Pilot mehr nötig: Neuer KI-Kampfjet soll riskante Manöver für Bundeswehr übernehmen

Brüssel/München - Die Luftwaffe der Bundeswehr könnte künftig hochmoderne Kampfjets einsetzen, die ohne Piloten fliegen und für den Menschen zu riskante Manöver ausführen sollen.

Der "Valkyrie"-Kampfjet soll ohne Piloten im Cockpit Einsätze fliegen können. © Airbus

Das größte europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen "Airbus" arbeitet gemeinsam mit dem US-Rüstungskonzern "Kratos" an der Entwicklung von unbemannten, KI-gesteuerten Kampfflugzeugen.

Noch in diesem Jahr sollen die ersten Testflüge stattfinden, wie Airbus am Freitag mitteilte. Am Unternehmensstandort im bayrischen Manching werden derweil zwei der "Valkyrie" getauften Kampfjets dafür vorbereitet.

Anschließend will Airbus das neuartige Waffensystem der deutschen Luftwaffe vorlegen: "Wir wollen diese Fähigkeit bis 2029 anbieten", erklärte ein Airbus-Sprecher gegenüber TAG24.

Die hochmodernen Todesengel stellen eine Kombination aus dem bereits einsatzerprobten, gleichnamigen Kampfjet des US-Konzerns und dem von Airbus entwickelten Missionssystem "MARS" dar.