Schwimmende Tankstelle "Rhön" kehrt nach NATO-Einsatz zurück

Wilhelmshaven - Am Samstagmorgen (9 Uhr) wird der Betriebsstofftransporter "Rhön" nach fünf Monaten in seinem Heimathafen Wilhelmshaven zurückerwartet.

Nach fünf Monaten auf hoher See kehrt die "Rhön" nach Wilhelmshaven zurück. © Presse- und Informationszentrum Marine

Das Schiff nahm seit dem 1. April 2024 als deutscher Beitrag der "Very High Readiness Joint Task Force Maritime" (VJTF M) an der Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1) teil, teilte die Marine am Mittwoch mit.

Demnach war die schwimmende Tankstelle auf der Nord- und Ostsee sowie dem Nordatlantik unterwegs und stellte dort die Versorgung mit Kraftstoff für die teilnehmenden NATO-Partner sicher.

In der Zeit habe die "Rhön" 220.049 Seemeilen (knapp 42.000 km) zurückgelegt. Nach Wilhelmshaven kehrt sie nun mit 39 Besatzungsmitgliedern zurück. Darunter seien auch Soldaten, die das zivil besetzte Schiff während der Seefahrt unterstützt haben.