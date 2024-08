Soldaten kommen nach vier Tagen Marsch in Berlin an und sorgen für Sperrungen

Berlin/Brandenburg - Mehr als hundert Bundeswehrsoldaten sind am heutigen Donnerstag nach einem viertägigen Marsch für ihre gefallenen Kameraden in Berlin angekommen. Aufgrund dessen kommt es zu Verkehrseinschränkungen und Sperrungen.

140 Bundeswehrsoldaten nehmen an dem Gedenkmarsch teil. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa, Marijan Murat/dpa (Bildmontage)

Unter ihnen sind verschiedene Mannschaftsdienstgrade, Unteroffiziere und Offiziere, Aktive und Reservistendienstleistende, Uniformträger von Heer, Luftwaffe und Marine, die von Brandenburg aus in die Bundeshauptstadt marschierten.

117 Kilometer Wegstrecke für 117 in Auslandseinsätzen gefallene Soldaten wollen die Teilnehmer insgesamt zurücklegen. Zusätzlich sind 3406 Meter für 3406 im Dienst ums Leben gekommene Bundeswehrangehörige angepeilt.

Entlang der Wegstrecke Kladow via Heerstraße (B2), Messedamm, Kurfürstendamm, Hardenbergstraße, Straße des 17. Juni und Ebertstraße sowie von der Tiergartenstraße zur Hildebrandstraße kommt es bis 16 Uhr zu Einschränkungen, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf X mitteilte. Um 14 Uhr wird zudem die Scheidemannstraße in beide Richtungen gesperrt.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Überholen des Marschzuges nicht möglich ist.