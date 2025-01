21.01.2025 20:28 Verdächtiger Brief geht in Kaserne ein: Großeinsatz bei der Bundeswehr!

Ein Kuvert mit einer verdächtigen Substanz wurde an die Welfenkaserne in Landsberg am Lech geschickt. Die Ermittlungen laufen.

Von Friederike Hauer

Landsberg am Lech - Ein Kuvert mit einer unbekannten Substanz hat in einer Kaserne in Oberbayern Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Kuvert mit einer unbekannten Substanz wurde an die Kaserne in Landsberg am Lech geschickt. © network-pictures.com Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 57-jährige Mitarbeiterin in der Poststelle der Welfenkaserne gegen 10 Uhr mit verdächtiger Aufschrift geöffnet. Im Inneren befand sich eine nicht näher definierte Substanz. Da es sich dabei möglicherweise um Gift handelte, informierte sie ihre Vorgesetzten und begab sich dann in ein Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen. Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten das Kuvert und zogen Spezialisten der Berufsfeuerwehr München hinzu. "Aufgrund der erfolgten Analysen gibt es keine Hinweise darauf, dass von der Briefsendung eine Gefahr ausging", berichtete die Polizei. Weitere Ermittlungen zum Absender und aus welchem Anlass der Brief verfasst und versandt wurde, übernimmt die Kripo Fürstenfeldbruck.

