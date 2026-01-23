AfD bewertet "Nützlichkeit" von Menschen und fordert Ausgangssperre für Asylbewerber

München - Sechs Wochen vor der Kommunalwahl verschärft die bayerische AfD ihren Rechtsaußen-Kurs noch einmal deutlich.

AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner (47) stellte die neuen Standpunkte der Partei vor. © Peter Kneffel/dpa

Vor Einbürgerungen soll nach dem Willen der AfD-Landtagsfraktion künftig die Nützlichkeit von Menschen für Staat und Volkswirtschaft entscheidendes Kriterium sein.

"Den deutschen Pass soll es nur noch geben nach einer gelungenen Integration und diese Personen müssen auch Qualifikationen aufweisen, die unserem Staat nützlich sind", sagte AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner (47) nach einer Fraktionsklausur. Zudem fordert die Landtags-AfD eine abendliche Ausgangssperre für Asylbewerber: "Dies führt zu einer Steigerung der öffentlichen Sicherheit", argumentierte die Fraktionschefin.

"Nicht ein Asylbewerber muss nützlich sein, weil der ist ja hier, weil er berechtigt Schutz genießt", sagte Ebner-Steiner auf Nachfrage. Aber: "Wenn ich deutscher Staatsbürger werden möchte, muss ich nicht nur Deutsch sprechen können. Ich muss einen sinnvollen Beitrag zu unserer Volkswirtschaft leisten. Und da sehe ich nicht Personen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, sondern diese Personen müssen wirklich einen großen Beitrag zum wirtschaftlichen Fortbestehen unseres Landes beitragen."

Die Rechtslage heute ist: Wenn jemand eingebürgert werden will, muss er - neben anderen Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen - unter anderem nachweisen, dass er den Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen finanzieren kann.