AfD-Bundesparteitag: Delegierte bereits in der Messehalle, Demonstranten blockieren Autobahn
Von Lea Marie Kläsener, Simone Rothe, Stefan Hantzschmann, Thomas Struk, Sebastian Haak, Christian Rüdiger
Erfurt - Mehrere Stunden vor dem geplanten Beginn des AfD-Bundesparteitags in Erfurt sind schon zahlreiche Delegierte am Tagungsort eingetroffen.
Der Generalsekretär der AfD Thüringen, Daniel Haseloff (38), erklärte auf dpa-Anfrage, er gehe davon aus, dass sich inzwischen mehr als die Hälfte der Delegierten in der Messe aufhalte.
Mehrere AfD-Politiker berichteten auf Social-Media-Kanälen, dass sie schon vor Ort seien. Nach Angaben aus Parteikreisen soll der Parteitag beginnen, wenn mindestens 50 Prozent der rund 600 Delegierten eingetroffen sind. Geplant ist der Beginn für 10 Uhr.
Begleitet wird der Bundesparteitag von zahlreichen Protesten: Mehrere tausend Demonstranten haben nach Polizeiangaben einen Abschnitt der A71 bei Erfurt blockiert. Der Abschnitt liege in der Nähe des Erfurter Kreuzes, wo sich zwei Autobahnen treffen. Während es durch die Blockade Einschränkungen auf der A71 (Halle-Suhl) bei Erfurt gebe, sei die A4 (Frankfurt/Main-Dresden) nicht betroffen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.
Zu friedlichen Protesten haben sich laut Polizeiangaben bereits mehrere tausend Menschen zusammengefunden. An verschiedenen Orten in der Innenstadt laufen erste Kundgebungen, es wird dabei auch gesungen.
Blockaden in der Innenstadt, Autobahn gesperrt
Wie die Polizei Thüringen berichtet, seien aktuell rund 20.000 Demonstranten unterwegs. Größere Aufzüge bewegen sich mit teils mehreren tausend Teilnehmern Richtung Innenstadt und Messe - unter anderem aus der Blumenstraße (etwa 6000 Demonstranten), der Binderslebener Landstraße (5000 bis 6000 Personen) und Ingersleben (500 Teilnehmer).
In der Innenstadt sowie dem Erfurter Umfeld gibt es derzeit mehrere Blockaden. Laut Polizeiangaben sind der Gothaer Platz und die Clara-Zetkin-Straße betroffen. Einige Demonstranten klebten sich auch auf Straßenbahngleisen fest. Am Brühler Herrenberg und auf der Fahrbahn.
Wartburgstraße/Creuzburgweg haben sich laut den Beamten ebenfalls neue Blockaden gebildet.
Am Ortseingang Bindersleben und der B7 haben sich auch Demonstranten versammelt. Darüber hinaus wurde die A71 zwischen Erfurter Kreuz und Gispersleben für den Verkehr gesperrt. Grund ist eine Blockade mit mehreren tausend Menschen.
Ein Bürgerbüro der AfD und Polizisten wurden außerdem in der Clara-Zetkin-Straße mit Pyrotechnik und Farbbeuteln angegriffen worden. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Ob es Verletzte gebe, sei noch nicht klar.
Erstmeldung um 8.15 Uhr, aktualisiert um 9.16 Uhr
Titelfoto: Michael Reichel/dpa