AfD-Bundesparteitag: Delegierte bereits in der Messehalle, Demonstranten blockieren Autobahn

Erfurt - Mehrere Stunden vor dem geplanten Beginn des AfD-Bundesparteitags in Erfurt sind schon zahlreiche Delegierte am Tagungsort eingetroffen.

Demonstranten protestieren auf der Autobahn. © Michael Reichel/dpa

Der Generalsekretär der AfD Thüringen, Daniel Haseloff (38), erklärte auf dpa-Anfrage, er gehe davon aus, dass sich inzwischen mehr als die Hälfte der Delegierten in der Messe aufhalte.

Mehrere AfD-Politiker berichteten auf Social-Media-Kanälen, dass sie schon vor Ort seien. Nach Angaben aus Parteikreisen soll der Parteitag beginnen, wenn mindestens 50 Prozent der rund 600 Delegierten eingetroffen sind. Geplant ist der Beginn für 10 Uhr.

Begleitet wird der Bundesparteitag von zahlreichen Protesten: Mehrere tausend Demonstranten haben nach Polizeiangaben einen Abschnitt der A71 bei Erfurt blockiert. Der Abschnitt liege in der Nähe des Erfurter Kreuzes, wo sich zwei Autobahnen treffen. Während es durch die Blockade Einschränkungen auf der A71 (Halle-Suhl) bei Erfurt gebe, sei die A4 (Frankfurt/Main-Dresden) nicht betroffen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Zu friedlichen Protesten haben sich laut Polizeiangaben bereits mehrere tausend Menschen zusammengefunden. An verschiedenen Orten in der Innenstadt laufen erste Kundgebungen, es wird dabei auch gesungen.