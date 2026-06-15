AfD-Chef Urban schon wieder in Sachen Russland unterwegs: "Um neue Kontakte zu knüpfen"

Dresden/Prag - Auf St. Petersburg folgt Prag: Anlässlich des russischen Nationalfeiertags wurde Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (61) in die Russen-Botschaft eingeladen. Er fuhr allerdings nicht nach Berlin - sondern nach Prag. Der tschechische Diplomatenhof gilt als Drehkreuz russischer Spione.

Sachsen-AfD-Chef Jörg Urban (61) mit der neuen russischen Botschafterin in Prag, Anna Vladimirovna Ponomareva (54). © AFD Sachsen / Telegram

Wie die tschechische Tageszeitung Denik N berichtete, griffen Reporter den "Star der kremlfreundlichen AfD" am Donnerstag auf. Er habe sich die Zeremonie angesehen, erklärte er vor Ort.

Der Besuch erfolgte nur wenige Tage nach Urbans Reise zum Wirtschaftsforum nach St. Petersburg, eine Propaganda-Veranstaltung für das international isolierte Russland.

Auf TAG24-Nachfragen erklärte ein Sprecher Urbans, sein Chef sei als Fraktionsvorsitzender im sächsischen Landtag eingeladen worden.

Ein längerer Fragenkatalog blieb unbeantwortet, man verwies stattdessen auf ein Statement bei Telegram: Urban hat demnach "diese Gelegenheit genutzt, um neue Kontakte zu knüpfen".