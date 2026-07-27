Weil Vermieter oft nein sagen: AfD plant eigene Veranstaltungshalle in NRW

Düsseldorf - Die AfD will in Nordrhein-Westfalen für Parteiveranstaltungen eine eigene Halle kaufen.

Für den geplanten Hallenkauf will die AfD unter anderem Spenden in Millionenhöhe einwerben. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Man habe eine konkrete Möglichkeit, heißt es in einem Schreiben von Parteichef Martin Vincentz (40) und Schatzmeister Christian Blex (50) an alle Mitglieder. Um welche Immobilie es konkret geht, sagte die AfD nicht.

Die Halle koste drei Millionen Euro. Eine Million Euro wolle man über Spenden einwerben. Die Finanzierung der Immobilie solle außer über Spenden auch über Eigenkapital und ein Darlehen der Bundespartei laufen, sagte ein Sprecher des NRW-Landesverbands auf dpa-Anfrage.

Hintergrund der ungewöhnlichen Immobilien-Aktion: Die AfD muss - wie jede Partei - regelmäßige Versammlungen abhalten, um etwa interne Wahlen abzuhalten oder Listen aufzustellen.

Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten gestaltet sich laut dem Landesverband der Partei aber schwierig.