AfD im "Air Force"-Fieber: Das steckt hinter dem "AfD-Schuh" von Nike

AfD oder "AirFD"? Die AfD-Landtagsabgeordnete Anna Nguyen (33) präsentiert stolz ihre neusten Sneaker. © Screenshot/TikTok/@anna.nguyen.afd

Die hessische AfD-Landtagsabgeordnete Anna Nguyen (33) strahlt über das ganze Gesicht, als sie ihren Followern auf TikTok am Samstag ihre neuen "AfD-Schuhe" präsentierte.

Sie öffnete den weißen Schuhkarton mit der Aufschrift "Nike By You" und zum Vorschein kommen eigens personalisierte Sneaker des Kult-Modells "Air Force 1" in den Parteifarben der AfD. Der Großteil des Schuhs ist hellblau, das Nike-Logo - der berühmte "Swoosh" - ist rot und erinnert an den aufsteigenden Pfeil im AfD-Parteilogo.

Was die Landtagsabgeordnete nicht zeigt, beabsichtigt oder nicht, ist die Rückseite ihrer farblich auffälligen Treter. Dort, auf dem sogenannten "Backtab", hatten sich einige ihrer Parteigenossen nämlich die Buchstaben-Kombination "AFD" drucken lassen. Doch vor kurzem schob Hersteller "Nike" dem Schriftzug einen Riegel vor.

Während sich der Schuh rein farblich weiterhin genauso erstellen und für rund 150 Euro kaufen lässt, ist es inzwischen nicht mehr möglich, seine Schuhe mit dem Schriftzug "AFD" zu personalisieren. Wer es versucht, bekommt auf der Website von "Nike" folgende Fehlermeldung angezeigt: "Dieser Text entspricht nicht unseren Personalisierungsoptionen", gefolgt von einem Verweis auf die Richtlinien des US-Konzerns.

Darin heißt es, dass Nike die "persönliche ID" auf dem Schuh ablehnen kann, etwa wenn diese für "unangemessen" gehalten wird, gegen Markenrechte verstößt oder "diskriminierende Inhalte" aufweist. Was davon auf den "AFD"-Schriftzug zutrifft, wird nicht angegeben.